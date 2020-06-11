TÜİK-İçme sütü üretimi Ocak-Nisan'da yüzde 11.9 yükseldi Türkiye genelindeki süt işletmelerinde üretilen içme sütü üretimi, Ocak-Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.9 artarak 569 bin 965 tona yükseldi.

Türkiye genelindeki süt işletmelerinde üretilen içme sütü üretimi, Ocak-Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.9 artarak 569 bin 965 tona yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, toplanan ine sütü miktarı yıllık bazda Nisan'da yüzde 3.0 artışla 873 bin 641 ton inek sütü toplandı. Toplanan inek sütü miktarı Ocak-Nisan döneminde yüzde 5.4 artışla 3.35 milyon tona yükseldi.

Nisan ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3.5, protein oranı ise ortalama yüzde 3.3 olarak belirlendi.Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 12.6 artarak 146 bin tona, Ocak-Nisan döneminde da yüzde 11.9 artarak 569 bin 965 tona yükseldi.Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 6.1 azalarak 88 bin tona gerilerken, Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 1.2 artarak 360 bin tona yükseldi.Nisan'da yıllık bazda, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 40.2, inek peyniri üretimi yüzde 8.6, tereyağı üretimi yüzde 7.0, yağsız süt tozu yüzde 3.0, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 0.8 artarken, kaymak üretimi yüzde 5.8, ayran üretimi yüzde 55.8 azaldı.

Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tam yağlı süt tozu yüzde 17.9, inek peyniri yüzde 7.3, tereyağı üretimi yüzde 4.8 artarken, kaymak üretimi yüzde 2.4, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 6.2, yağsız süt tozu yüzde 12.2 ve ayran üretimi yüzde 16.9 azaldı. (Grafik - Tablo)

Kaynak: DHA