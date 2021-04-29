Hizmet Üretici Fiyat Endeksi martta aylık yüzde 3,96, yıllık yüzde 23,7 arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi martta aylık yüzde 3,96, yıllık yüzde 23,7 arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi martta aylık yüzde 3,96, yıllık yüzde 23,7 arttı
Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), martta aylık bazda yüzde 3,96, yıllık bazda yüzde 23,7 yükseldi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), martta aylık bazda yüzde 3,96, yıllık bazda yüzde 23,7 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE martta bir önceki aya göre yüzde 3,96, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,11, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,42 artış gösterdi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 29,74, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 24,2, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 7,69, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 19,17, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 17,2, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 22,11 arttı.

Aylık bazda, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 5,07, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,08, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 20,56, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,23, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 1,81 artış gerçekleşti. Bilgi ve iletişim hizmetlerinde ise yüzde 1,79 azalış görüldü.

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 5,85, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili hizmetlerde yüzde 7,02, sinema filmi, video, TV programı yapımcılık, ses kaydı ve müzik yayımlama hizmetlerinde yüzde 9,23 olarak gerçekleşti. Buna karşılık hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 60,77, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 56,87, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 46,46 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

H-ÜFE sektörlerinden telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 3,91, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,45, büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetlerinde yüzde 0,89 azalış gerçekleşti.

Gayrimenkul hizmetleri yüzde 20,56, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 19,09, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 10,12 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak belirlendi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi martta aylık yüzde 3,96, yıllık yüzde 23,7 arttı
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi martta aylık yüzde 3,96, yıllık yüzde 23,7 arttı
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi martta aylık yüzde 3,96, yıllık yüzde 23,7 arttı
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi martta aylık yüzde 3,96, yıllık yüzde 23,7 arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

Son dakika haber! İngiltere Başbakanı Johnson'ın resmi konutundaki tadilatın finansmanına yönelik soruşturma başlatıldı
Son dakika haber! İngiltere Başbakanı Johnson'ın resmi konutundaki tadilatın finansmanına yönelik soruşturma başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Gündeş Feyza Aktan Özcan Deniz Meral Kaplan
Spor Mesut Özil Aykut Kocaman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hizmet Üretici Fiyat Endeksi martta aylık yüzde 3,96, yıllık yüzde 23,7 arttı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 11:44:46. #1.16#

title