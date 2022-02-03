TÜİK: Enflasyon Ocak ayında yüzde 48,7

Türkiye İstatistik Kurumu, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) Ocak ayında yüzde 11,10 artarak yıllık bazda yüzde 48,69'a çıktığını açıkladı. Ancak ENAG'a göre artış Ocak ayında yüzde 15,52. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aylık ve yıllık enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) yıllık yüzde 48,69, aylık (Ocak) bazda da yüzde 11,10 artış kaydedildi. TÜİK'in geçen ay açıkladığı rakamlara göre ise, Aralık ayında artış yüzde 13,58, yıllık artış da yüzde 36,08 olmuştu.

Bu arada ekonomi uzmanları ile akademisyenlerden oluşan ENAG ( Enflasyon Araştırma Grubu) da, kendi çalışmaları ile hesapladığı Ocak ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ocak ayında yüzde 15.52 artarken, son bir yıllık artış yüzde 114,87 olarak gerçekleşti.

Nureddin Nebati: Enflasyon Nisan'da zirve yapacak

Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Japon Haber ajansı Nikkei'ye verdiği röportajda, Türkiye'de enflasyonun Nisan ayında zirveye ulaşacağını ancak bunun yüzde 50 seviyesini aşmayacağını ifade etti. Bakan Nebati daha önce yaptığı bir açıklamada enflasyonun Ocak ayında zirve yapacağını düşündüklerini dile getirmişti.

Enflasyonun sadece Türkiye'nin değil dünyadaki pek çok ülkenin sorunu olduğunu belirten Nebati, "Ocak ayında enflasyonun yükselmesini ve belirli bir süre yüksek seviyelerde kalmasını bekliyoruz. Yaz aylarında enflasyonun toparlanma kaydetmeye başlamasını ve Aralık ayında ise baz etkisinden dolayı keskin bir şekilde gerileyeceğini düşünüyoruz" dedi.

Bakan Türk lirasında daha fazla değer kaybı beklemiyor

Röportajında Türk Lirası'nın durumuna da değinen Nebati, Lira'da daha fazla değer kaybı yaşanmasını beklemediklerini, göreve başladığı tarihteki döviz kurları ile yıl sonundaki döviz kurları arasında da dengesizlik olmayacağını dile getirdi.

2021 yılındaki ekonomik büyümenin yüzde 10-11 civarında gerçekleşerek, orta vadeli ekonomi programı hedeflerinin üstünde geldiğini ifade eden Bakan Nebati, 2022 yılında büyümenin orta vadeli ekonomi programı hedefleriyle uyum içinde yaklaşık yüzde 5 civarında olacağını tahmin ettiklerini vurguladı.

DW/ ET,HT

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Deutsche Welle - Güncel