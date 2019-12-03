TÜİK: Enflasyon kasım ayında yüzde 10,56'ya yükseldi

03.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:42

Ekim ayında yüzde 8,55 olan enflasyon kasımda yüzde 10,56'ya yükseldi.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; enflasyon 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,38 arttı. Buna göre enflasyon yüzde 10,56'ya yükseldi. Euronews.com'da Görüntüle