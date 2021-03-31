TÜİK-Elektrik fiyatı sanayide yüzde 4.3, konutta yüzde 10.7 arttı

Türkiye genelinde, 2020 yılının ikinci yarısında yıllık bazda, sanayi işletmelerde kullanılan elektrik fiyatları yüzde 4.3 ve konutlarda kullanılan elektrik fiyatları yüzde 10.7 arttı.

Türkiye genelinde, 2020 yılının ikinci yarısında yıllık bazda, sanayi işletmelerde kullanılan elektrik fiyatları yüzde 4.3 ve konutlarda kullanılan elektrik fiyatları yüzde 10.7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, sanayide 2020 yılı ikinci dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1.0 kilovatsaat elektrik için ödediği tutar, yılın ilk yarısına göre yüzde 2.2 azalırken, yıllık bazda yüzde 4.8 artarak ortalama 57.3 kuruş oldu.

Buna karşılık konutlarda, 1.0 kilovatsaat elektrik için, tüketicilerin 2020 yılı ikinci döneminde ödediği tutar, yılın ilk yarısına göre yüzde 3.2 ve yıllık bazda yüzde 10.7 artarak ortalama 73.5 kuruşa yükseldi.TÜİK, 2020 yılı II. Dönem itibarıyla elektrik fiyatlarını, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), görevli perakende satış ve toptan satış şirketlerinin bilgileri ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Bildirim Sistemi (EBİS) üzerinden derliyor. (Grafik, Tablo)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı