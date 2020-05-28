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TÜİK-Ekonomik güven endeksi Mayıs'ta yüzde 20.4 yükseldi (2)

Ekonomik güven endeksi, Mayıs ayında yüzde 20.4 artışla, Nisan ayındaki 51.3 düzeyinden, 61.7 değerine yükseldi.

TÜİK-Ekonomik güven endeksi Mayıs'ta yüzde 20.4 yükseldi (2)
28.05.2020 10:08 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:11
Ekonomik güven endeksi, Mayıs ayında yüzde 20.4 artışla, Nisan ayındaki 51.3 düzeyinden, 61.7 değerine yükseldi. 

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.Buna göre, Mayıs'ta aylık bazda;tüketici güven endeksi yüzde 8.5 artarak 59.5 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 18 artarak 73.5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 10.8 artarak 51.1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 5.0 artarak 79 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 31.1 artarak 58.5 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanıyor, güven endekslerine doğrudan uygulanmıyor. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılıyor. (Grafik - Tablo)


- Ayrıntılar

Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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