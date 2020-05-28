TÜİK-Ekonomik güven endeksi Mayıs'ta yüzde 20.4 yükseldi
Ekonomik güven endeksi, Mayıs ayında yüzde 20.4 artışla, Nisan ayındaki 51.3 düzeyinden, 61.7 değerine yükseldi.
28.05.2020 10:02 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:02
Ekonomik güven endeksi, Mayıs ayında yüzde 20.4 artışla, Nisan ayındaki 51.3 düzeyinden, 61.7 değerine yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.Buna göre, Mayıs'ta aylık bazda;tüketici güven endeksi yüzde 8.5 artarak 59.5 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 18 artarak 73.5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 10.8 artarak 51.1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 5.0 artarak 79 değerini,
inşaat sektörü güven endeksi yüzde 31.1 artarak 58.5 değerini aldı.
Kaynak: DHA