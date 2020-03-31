TÜİK-Dış ticaret açığı Şubat'ta yüzde 72 artışla 2.98 milyar dolar İhracattaki düşük artışa karşılık, ithalatın hızlı yükselmesine bağlı olarak, Şubat ayında dış ticaret açığı yüzde 72 artarak 1 milyar 733 milyon dolardan 2 milyar 981 milyon dolara yükseldi.

İhracattaki düşük artışa karşılık, ithalatın hızlı yükselmesine bağlı olarak, Şubat ayında dış ticaret açığı yüzde 72 artarak 1 milyar 733 milyon dolardan 2 milyar 981 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Şubat ayında yüzde 89.2 düzeyindeyken, bu yıl Şubat ayında yüzde 83.1'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.3 artarak 14 milyar 653 milyon dolara, ithalat yüzde 9.8 artarak 17 milyar 634 milyon dolara yükseldi.Genel ticaret sistemine göre ihracat Ocak-Şubat döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.1 artarak 29 milyar 357 milyon dolara, ithalat yüzde 14.3 artışla 36 milyar 841 milyon dolara çıktı.Böylece, Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 86.0 artarak 4 milyar 23 milyon dolardan 7 milyar 484 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın Ocak-Şubat dönemindeki yüzde 87.5'ten, bu yılın aynı döneminde yüzde 79.7'ye geriledi. TÜİk verilerine göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 95.0, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3.2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.2 oldu.Yılın ilk iki ayında da, ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94.5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3.6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.5 oldu.İthalatta Şubat ayında ara mallarının payı yüzde 76.2, sermaye mallarının payı yüzde 12.4 ve tüketim mallarının payı yüzde 11.1 oldu.İthalatta, Ocak-Şubat döneminde ise ara mallarının payı yüzde 77.2, sermaye mallarının payı yüzde 12.2 ve tüketim mallarının payı yüzde 10.2 oldu.Şubat ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 341 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 906 milyon dolar ile Irak, 857 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 766 milyon dolar ile İtalya ve 740 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,5'ini oluşturdu.Ocak-Şubat döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 2 milyar 755 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 725 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 722 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 650 milyon dolar ile İtalya ve 1 milyar 486 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31.8'ini oluşturdu.Buna karşılık, ithalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 1 milyar 714 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 712 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 623 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 133 milyon dolar ile ABD ve 750 milyon dolar ile Irak izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39.3'ünü oluşturdu.Ocak-Şubat döneminde da ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Ocak-Şubat döneminde Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 3 milyar 797 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 598 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 971 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 356 milyon dolar ile ABD ve 1 milyar 545 milyon dolar ile Irak izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38.7'sini oluşturdu.Şubat ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3.4, Ocak-Şubat döneminde ise yüzde 3.2 oldu.Şubat ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77.9 ve yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12.9 oldu.

Ocak-Şubat döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payıyüzde 76.8 ve yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13 oldu. (Grafik - Tablo)

Kaynak: DHA