TÜİK devlet hesapları verilerini açıkladı

23.10.2019 10:20

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 devlet hesapları verilerini açıkladı. Buna göre; genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranı 2018 yılında yüzde 2,8 olarak tahmin edildi. Sosyal güvenlik kurumları alt sektörü fazla verirken merkezi devlet ve mahalli idareler alt sektörleri 2018 yılında açık verdi. Genel devlet konsolide borç stokunun GSYH'ye oranı ise 2018 yılında yüzde 30,4 oldu.

Avrupa Birliği'ne aday ve üye ülkeler tarafından ESA 2010 metodolojisi esas alınarak hesaplanan ve GSYH'ye göre azami yüzde 3 bütçe açığı ve yüzde 60 borç stokunu içeren Maastricht kriterleri, 2018 yılı için sağlandı.

GENEL DEVLET TOPLAM HARCAMALARININ GSYH İÇİNDEKİ PAYI 2018 YILINDA YÜZDE 35 OLDU

Genel devlet toplam harcamaları 2018 yılında 1 trilyon 303 milyar 69 milyon TL'ye ulaşırken, harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 35'e yükseldi. Genel devlet toplam gelirleri 1 trilyon 197 milyar 850 milyon TL'ye, gelirlerin GSYH içindeki payı ise yüzde 32,2'ye yükseldi. Değer olarak tüm ana harcama ve gelir kalemlerinde artış görüldü. 2018 yılında genel devlet 105 milyar 219 milyon TL açık verdi.

TOPLAM VERGİ VE SOSYAL KATKI GELİRLERİ 2018 YILINDA 955 MİLYAR 924 MİLYON TL'YE YÜKSELDİ

Genel devletin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2018 yılında 955 milyar 924 milyon TL'ye yükseldi. Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2017 yılında yüzde 47,8 iken 2018 yılında yüzde 44'e düştü. Gelir, servet vb. üzerindeki cari vergilerin payı yüzde 25,5'e yükselirken, net sosyal katkıların payı ise yüzde 30,5'e yükseldi. Sermaye vergilerinin payı değişmedi.

(İHA)

Kaynak: İHA