TÜİK, Denizli Kasım ayı dış ticaret İstatistiklerini yayımladı

01.01.2020 11:49 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:54

Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ, Kasım ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayınladı.



Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre, 2019 yılı Kasım ayında ihracat, 2018 yılı Kasım ayına göre yüzde 13,1 azalarak 242 milyon 583 bin dolar, ithalat oranları ise yüzde 15,1 oranında düşerek 108 milyon 842 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu verilere göre Türkiye genelinde Denizli, Kasım ayı içerisinde en fazla ihracat gerçekleştiren 10. il olurken, ithalatta da 12. sırada yer aldı.



En fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık



2019 Kasım ayı içerisinde Denizli'den en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeden yapılan ihracat 30 milyon 453 bin dolar olarak gerçekleştirildi. Birleşik Krallık'ı sırasıyla 24 milyon 666 bin dolar ile Almanya ve 18 milyon 223 bin dolar ile ABD takip etti.



En fazla ithalat yapılan ülke Özbekistan oldu



Denizli'ye, 2019 yılı Kasım ayında en fazla ithalat Özbekistan'dan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 21 milyon 709 bin dolar olarak gerçekleşti. Özbekistan'ı sırasıyla 12 milyon 208 bin dolar ile Kazakistan ve 11 milyon 833 bin dolar ile Rusya Federasyonu izledi.



En fazla ihracatı yapılan fasıl "Dokunabilir maddelerden hazır eşyalar" oldu



Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Kasım ayında Denizli'de fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi "Dokunabilir maddelerden hazır eşya; takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya; paçavralar" (54 milyon 666 bin dolar) olurken, bu fasılı, "Elektrikli makine ve cihazlar, ses kaydetme - verme, televizyon görüntü, ses kaydetme, verme cihazları, aksam, parça, aksesuarı" (32 milyon 976 bin dolar) ve "Bakır ve bakırdan eşya" (25 milyon 792 bin dolar) fasılları izledi.



En fazla ithalatı yapılan fasıl "Bakır ve bakırdan eşya" oldu



Kasım ayında; Denizli'de ithalatı en yüksek fasıl, "Bakır ve bakırdan eşya" (55 milyon 705 bin dolar) oldu. Bu fasılı; "Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat" (17 milyon 915 bin dolar) ve "Demir ve çelik" (5 milyon 882 bin dolar) fasılları izledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA