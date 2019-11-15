TÜİK ciro endekslerini açıkladı

15.11.2019 10:15 | Son Güncelleme: 15.11.2019 10:20

Toplam ciro 2019 Eylül döneminde yüzde 4,8 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Eylül dönemi ciro endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2019 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,8 arttı.



Sanayi sektöründe ciro yüzde 1,7 azaldı



Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2019 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,7 arttı.



İnşaat sektöründe ciro yüzde 16,1 azaldı



Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2019 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,4 azaldı.



Ticaret sektöründe ciro yüzde 11,8 arttı



Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2019 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 4,7 arttı.



Hizmet sektöründe ciro yüzde 7,7 arttı



Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2019 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA