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TÜİK-Çevresel vergiler 2018'de 91.1 milyar liraya yükseldi

Toplam çevresel vergi tahakkuku 2008 yılında 34.7 milyar lira düzeyindeyken, 2018 yılında yüzde 162.5 artışla 91.1 milyar liraya yükseldi.

TÜİK-Çevresel vergiler 2018'de 91.1 milyar liraya yükseldi
05.06.2020 11:59 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:02

Toplam çevresel vergi tahakkuku 2008 yılında 34.7 milyar lira düzeyindeyken, 2018 yılında yüzde 162.5 artışla 91.1 milyar liraya yükseldi.

Çevresel vergilerin, 2018 yılında yüzde 63.3'ünü enerji vergileri, yüzde 34.2'sini ulaştırma vergileri, yüzde 2.5'ini ise kaynak ve kirlilik vergileri oluşturdu. 

Türkiye genelinde çevre koruma harcamaları beş yılda yüzde 78.5 artışla, 2013 yılındaki 21.4 milyar liradan, 2018 yılında 38.2 milyar liraya yükseldi.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, çevre koruma harcamalarının, 2013 yılında yüzde 64'ü mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 28.4'ü genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve yüzde 7.6'sı hanehalkları tarafından yapılırken; 2018 yılında yüzde 56.6'sı mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 36.3'ü genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve yüzde 7.1'i hanehalkları tarafından yapıldı. 

Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki 2013 yılında yüzde 1.2 olan payı, 2018 yılında yüzde 1.0'e düştü. (Grafik)


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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