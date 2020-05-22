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"TÜİK Başkanlığına Muhammed Cahit Şirin atandı" başlıklı haberimize "vekaleten atama" bilgisi...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığına Başkan Yardımcısı Muhammed Cahit Şirin vekaleten atandı.

22.05.2020 19:51 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:51

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığına Başkan Yardımcısı Muhammed Cahit Şirin vekaleten atandı.

TÜİK'ten yapılan duyuruya göre, kurumun Başkan Vekili Yinal Yağan, Sümer Holding'e Genel Müdür olarak atanırken Başkan Yardımcısı Muhammed Cahit Şirin ise TÜİK Başkanlığına vekaleten getirildi.

Kaynak: AA

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