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TÜİK Başkanlığına Erhan Çetinkaya atandı

AA, Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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TÜİK Başkanlığına Erhan Çetinkaya atandı

Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı görevini yürütmek üzere görevlendirilen Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in görevine son verildi, yerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya getirildi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı görevini yürütmek üzere görevlendirilen Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in görevine son verildi, yerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına Hızır Aslıyüksek atandı.

TÜİK Başkanlığı görevini yürütmek üzere görevlendirilen Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in görevine son verildi, yerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya getirildi.

TÜİK Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, Doç. Dr. İbrahim Demir atandı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığına Hasan Özçelik, üyeliklerine Muhiddin Gülal, Ahmet Pelit ve Ünal Eryılmaz getirildi.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına, Nurullah Celal Uslu atandı. Ticaret Başmüfettişliklerine Mehmet Özkoç ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akıllı getirildi.

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel

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