TÜİK Başkanlığına atanan Prof. Dr. Dinçer, sosyal ve beşeri bilimler alanındaki çalışmalarıyla biliniyor
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TÜİK Başkanlığına atanan Prof. Dr. Dinçer, sosyal ve beşeri bilimler alanındaki çalışmalarıyla biliniyor

02.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:38
TÜİK Başkanlığına atanan Prof. Dr. Dinçer, sosyal ve beşeri bilimler alanındaki çalışmalarıyla biliniyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı olarak atanan Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer, sosyal ve beşeri bilimler alanındaki bilimsel çalışmalarıyla tanınıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı olarak atanan Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer, sosyal ve beşeri bilimler alanındaki bilimsel çalışmalarıyla tanınıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla TÜİK Başkanı olarak atanan Dinçer, Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.

1968 yılında İstanbul'da doğan Dinçer, İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Dinçer, aynı üniversitenin İşletme Mühendisliği Bölümü ile Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstatistik Bölümünde yüksek lisans eğitimi aldı. Dinçer, doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yöneylem Araştırması'nda tamamladı.

Dinçer, 1992 yılında araştırma görevlisi olarak göreve başladığı Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümünde 2019'da profesörlük görevine getirildi.

Sosyal ve beşeri bilimler alanlarında araştırmalar yürüten Prof. Dr. Dinçer'in 26 uluslararası bilimsel dergide yayınlanmış bilimsel makalesi, 12 uluslararası yayınevince basılmış kitap ve kitap bölümü ile 7 uluslararası sempozyumda sunularak basılmış bildirisi bulunuyor.

Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik ve editörlükleri bulunan Dinçer, çok sayıda doktora ve yüksek lisans düzeyinde bilimsel tezin yönetimini de gerçekleştirdi.

Evli olan Dinçer'in 2 kızı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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