17.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:30

TÜİK, asgari ücret hesaplamasında dikkate alınan bir çalışanın aylık gıda harcama tutarını hafif iş kolu için 1940, orta iş kolu için 2086, ağır iş kolu için ise 2331 lira olarak belirledi. - ANKARA

Kaynak: İHA