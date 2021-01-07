TÜİK-Aralık'ta en yüksek reel getiri BIST100 Endeksi'nden

Finansal yatırım araçları arasında, Aralık'ta en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7.40, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 8.57 ile BIST 100 Endeksi'nde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından;

mevduat faizi (brüt) yüzde 1.20, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1.66, euro yüzde 2.98, dolar yüzde 5.66,külçe altın yüzde 6.05 kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde;mevduat faizi (brüt) yüzde 0.12, DİBS yüzde 0.58, euro yüzde 1.92, dolar yüzde 4.62,külçe altın yüzde 5.02 kaybettirdi.BIST 100 Endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14.08, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18.97 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10.81, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6.99 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 Endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6.33, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14.87 ile en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14.32, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7.44 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 31.81, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 43.94 ile en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro yüzde 15.30, dolar yüzde 5.30 ve BIST 100 Endeksi yüzde 0.30 ile kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 10,99 ve DİBS yüzde 12.91 kaybettirdi.TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 25.92, dolar yüzde 14.99 ve BIST 100 Endeksi yüzde 9.54 kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 2.79 ve DİBS yüzde 4.90 kaybettirdi. (Grafik)Aralık'ta en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7.40, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 8.57 ile BIST 100 Endeksi'nde gerçekleşti. DHA Ekonomi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı