TÜİK açılımı ne? TÜİK ne demek? TÜİK anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan TÜİK, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, TÜİK ne demek? TÜİK anlamı ne? İşte, TÜİK kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Tüik kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, TÜİK anlamı ne? TÜİK ne demek?
TÜİK NE DEMEK?
TÜİK : Türkiye İstatistik Kurumu'nun
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temel görevi, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda, veri ve bilgilerin, derlenmesini, gerekli istatistiklerin üretilmesini, yayımlanmasını ve dağıtımını yapmaktır.
TÜİK bireylerden, hanelerden, işyerlerinden araştırmalar ve sayımlar yoluyla veri toplar. Topladığı verileri analiz eder ve istatistiki bilgi haline dönüştürür. Bu istatistiki bilgiler, toplumun her kesiminde karar alma aşamalarında güvenilir yol göstericilerdir.
Ayrıca, verilerin hangi tanım, yöntem, kapsam ve sınıflama kullanılarak hangi kurum tarafından, hangi sıklıkta derleneceği ve yayınlanacağı bilgilerini içeren Resmi İstatistik Programı'nı kurum/kuruluşlar ile koordineli olarak hazırlayarak programda yer alan faaliyetlerin izleme ve değerlendirmesini raporlar.
Son Dakika! Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez
Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı
Kasımda fiyatı en fazla artan ürün "patlıcan", en çok düşen "karnabahar" oldu
Haberler.com - Gündem