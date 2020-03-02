TÜİK 5 Mart'ta 'Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri'ni yayımlayacak

02.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:15

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'nde yer almayan ve 2016, 2017 ve 2018 referans yılları için Türkiye'de yerleşik olanlarla yerleşik olmayanlar arasında yapılan hizmet ticareti bilgileri, ülke ve hizmet türleri ayrıntısında bilgileri kapsayan 'Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri, 2018' veri setini, 5 Mart 2020'de yayımlanacak.



TÜİK, yeni yayımlanacak bir istatistik veri setinin tanıtımını yapmak amacıyla basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, TÜİK Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkan Vekili Şenol Bozdağ, TÜİK Özel Büro Müdürü Orçun Aydın ve TÜİK yetkilileri katıldı. Toplantıda, 'Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri, 2018' ile ilgili sunum yapan TÜİK Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkan Vekili Şenol Bozdağ, Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri'nin ne olduğunu, neden önemli olduğunu anlattı ve veri setine ilişkin bilgiler verdi.



İhracat ve ithalat bilgileri ülke ve hizmet türlerine göre derlendi



TÜİK Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkan Vekili Şenol Bozdağ, Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri'nin uluslararası hizmet ticareti yapan girişimlerin ihracat ve ithalat bilgilerini ülke ve hizmet türlerine göre derleyen bir çalışma olduğunu kaydetti. Bozdağ, konuya ilişkin çalışmalara 2013'te başladıklarını belirterek, 2013-2015 yılları arasında yoğun metodolojik çalışmalar yaptıklarını, bu çalışmaların ise 2016-2018 yıllarında istatistik üretecek olgunluğa ulaştığını belirtti. Bozdağ, bu çerçevede Perşembe günü 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait Türkiye'nin hizmet ihracatı ve ithalatı ile ilgili rakamların açıklanacağını bildirdi.



Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri Araştırması'nın sektörel kapsamını da açıklayan Bozdağ, başkasına ait fiziksel girdiler için imalat hizmetleri, tamir bakım hizmetleri, taşımacılık, inşaat, sigorta ve emeklilik hizmetleri, finansal hizmetler, fikri mülkiyetlerin kullanım hizmetleri, haberleşme, bilgisayar ve bilgi hizmetleri, diğer iş hizmetleri, kişisel, kültürel ve eğlence hizmetleri ve devlet (resmi) hizmetlerinin, istatistik kapsamına girdiğini ifade etti. Bozdağ mal ticareti, hanehalkı tarafından yapılan hizmet ticareti ve seyahat (turizm) hizmetlerinin ise istatistik kapsamı dışında olduğunu kaydetti.



Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'nde yer almayan ve 2016, 2017 ve 2018 referans yılları için Türkiye'de yerleşik olanlarla yerleşik olmayanlar arasında yapılan hizmet ticareti bilgileri, ülke ve hizmet türleri ayrıntısında bilgileri kapsayan "Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri, 2018" haber bülteni, TÜİK tarafından 5 Mart 2020'de saat 10.00'da yayımlanacak. - ANKARA

Kaynak: İHA