TÜİK 2020 yılı haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı.

TÜİK Siirt Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen yıl haziran ayında 20 bin 807 olan araç sayısının bu yıl haziran ayında yüzde 4 azalarak 20 bin 344 olduğu belirtildi.

Trafiğe kaydı yapılan araçların motosiklet, otomobil, kamyonet, traktör ve minibüs olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siirt'teki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 6 bin 773 otomobil, 1605 minibüs, 123 otobüs, 5 bin 246 kamyonet, 1010 kamyon, 1977 motosiklet, 3 bin 256 traktör ve 354 özel amaçlı araç bulunuyor. 713 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırayı 318 ile otomobil aldı. Otomobili 221 ile kamyonet, 56 ile motosiklet, 41 ile traktör, 38 ile minibüs, 35 ile kamyon, 3 ile otobüs ve 1 ile özel amaçlı araç takip ediyor. Haziran ayında 72 aracın trafiğe kaydı yapıldı."

Kaynak: AA