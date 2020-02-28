TUİK 2019 yılı büyüme rakamlarını açıkladı; yüzde 0,9 büyüme kaydedildi
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TUİK 2019 yılı büyüme rakamlarını açıkladı; yüzde 0,9 büyüme kaydedildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

28.02.2020 11:19 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:19
TUİK 2019 yılı büyüme rakamlarını açıkladı; yüzde 0,9 büyüme kaydedildi

(TÜİK), geçen yıla ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.


Buna göre, Türkiye ekonomisi 2019'da yüzde 0,9, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6 büyüme kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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