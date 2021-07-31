TÜİB ile Azerbaycan Teknoloji Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandıTÜİB'den Azerbaycan Teknoloji Üniversitesine destek

- TÜİB ile Azerbaycan Teknoloji Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı TÜİB'den Azerbaycan Teknoloji Üniversitesine destek Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği ile Azerbaycan Teknoloji Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

- TÜİB ile Azerbaycan Teknoloji Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

TÜİB'den Azerbaycan Teknoloji Üniversitesine destek

BAKÜ - Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği ile Azerbaycan Teknoloji Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği ile ülkenin en büyük ikinci kenti Gence'de bulunan Azerbaycan Teknoloji Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Bu kapsamda TÜİB'in girişimiyle başta İstanbul Teknik Üniversitesi olmak üzere Türkiye'deki üniversiteler ile Azerbaycan Teknoloji Üniversitesi arasında teknoloji, eğitim ve tecrübe alanında önemli çalışmalar yapılacak. Protokol gereği üniversitede, madencilik ve metalürji alanında faaliyet gösterecek teknoloji parkı kurulacak ve öğrencilerin Türkiye'de staj yapmasına katkı sağlayacak. Protokole TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat ile UTECA Rektörü Prof. Dr. Akif Süleymanov imza attı. Ayrıca bu kapsamda üniversitede Ortaklar ve Hamiler Konseyi kuruldu, Büyükfırat konseyin başkanı seçildi.

"İki ülke arasındaki ticari ilişkilere ve kadroların gelişmesine ciddi katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz"

TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat, iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının belirlediği hedef doğrultusunda iş adamları olarak çalışmalarını devam ettirdiklerini belirtti. Büyükrıfat, "Eğitimin öneminin hepimiz bilincindeyiz ve üniversitemiz ile yapmış olduğumuz iş birliği çerçevesinde hem iki ülke arasındaki ticari ilişkilere hem de kadroların gelişmesine ciddi katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Çünkü, Gence Karabağ'ın merkezi sayılabilecek bir yakınlıkta bulunuyor. Hem de kadim ve tarihi bir şehirdir" dedi. Büyükrıfat, "Üniversite ile kuracağımız bu teknoloji parkı ve bununla birlikte yapabileceğimiz iş birlikleri ve bu iş birliği çerçevesinde staj ve eğitim amaçlı göndereceğimiz öğrencilerimiz, iki bilgisayar mühendisliği, iki metalürji mühendisliği ve gıda mühendisliği sahasında öğrencilerimizi Türkiye'ye göndereceğiz ve eğitimlerine katkı sağlamış olacağız" dedi. Karabağ'ın geri alınmasıyla beraber yeniden kalkınma hamlesine katkı sağlayacaklarını vurgulayan Büyükfırat, "Yapılacak olan iş birliği gelecekte daha da genişleyerek ülke ekonomisine ve kalkınmasına katkı sağlamış olacağız. Azerbaycan Teknoloji Üniversitesi ile TÜİB arasında imzalanan anlaşmayla maden teknolojisi, gıda sanayisinde ve aynı zamanda Türkiye'den İTÜ'den destek alacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli