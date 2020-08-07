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TUI Türkiye operasyonlarına başlıyor

Almanya hükümetinin, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını dört il için kaldırmasının ardından, ülkenin en büyük seyahat şirketlerinden TUI, Türkiye seferlerini başlatma kararı aldı.

TUI Türkiye operasyonlarına başlıyor
07.08.2020 21:59 | Son Güncelleme: 07.08.2020 22:02

Almanya hükümetinin, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını dört il için kaldırmasının ardından, ülkenin en büyük seyahat şirketlerinden TUI, Türkiye seferlerini başlatma kararı aldı.Almanya hükümetinin, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz sahillerine kıyı şeridi olan dört vilayeti Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir'e yönelik seyahat uyarısını kaldırmasının ardından, ülkenin en büyük seyahat şirketlerinden TUI Türkiye operasyonlarına başlayacağını duyurdu.

TUI'den yapılan açıklamada, 8 Ağustos Cumartesi gününden itibaren iş birliği içinde olunan havayolu şirketleri aracılığıyla, Almanya'nın 12 kentinden Antalya'ya uçuşların başlayacağı bildirildi. TUI, Antalya'nın yanı sıra Dalaman, Bodrum ve İzmir seferlerinin de en kısa sürede devreye gireceğini, 28 Ağustos'tan itibaren de şirketin kendine ait uçakları ile Dalaman'a yolcu taşınacağını açıkladı.

Yaz uçuş sezonu kasım ayına dek uzatıldı

Yaz uçuş planının kasım ayına dek uzatıldığını da bildiren TUI, sezon sonuna dek Türkiye'ye gidiş-dönüşler için 20 bin yolculuk kapasite ayrıldığını duyurdu. TUI Genel Müdürü Marek Andryszak, konuyla ilgili açıklamasında, şirket olarak Türkiye operasyonlarının yeniden başlamasına haftalar öncesinden hazırlıklı olduklarını belirterek, "Türkiye geleneksel olarak Alman TUI müşterilerinin, tatil için en çok tercih ettiği ülkelerden biri" dedi. Andryszak ayrıca Türkiye'deki otellerin de gelecek turistlere "en iyi şekilde hazırlıklı olduğunu" ifade etti. Almanya hükümeti, geçtiğimiz Çarşamba günü aldığı kararla dört ili, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı kapsamının dışında bırakmıştı. Ancak alınan bu karar uyarınca, Türkiye'ye tatile gidenlerin, Almanya'ya dönmeden en fazla 48 saat önce, masraflarını kendileri karşılayarak koronavirüs testi yaptırmaları gerekiyor.

AFP/ ET,EC

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

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