TUI, Türkiye'deki 14 otelinin konseptini Fun&Sun konseptine dönüştürecek
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TUI, Türkiye'deki 14 otelinin konseptini Fun&Sun konseptine dönüştürecek

26.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:33
TUI, Türkiye'deki 14 otelinin konseptini Fun&Sun konseptine dönüştürecek

Seyahat devi TUI, 9 ülkedeki 42 otelinde Fun&Sun konseptini uygulayacak. 42 Otelin 14'ü Türkiye'de yer alıyor.

Seyahat devi TUI, 9 ülkedeki 42 otelinde Fun&Sun konseptini uygulayacak. 42 Otelin 14'ü Türkiye'de yer alıyor.

Atorus.ru'da yer alan habere göre Fun&Sun konseptinin uygulanacağı 42 otelin 14'ü Türkiye'de, 8'i Kıbrıs'ta, 1'i Karadağ'da, 1'i İtalya'da, 1'i İspanya'da, 2'si Yunanistan'da, 3'ü BAE'de, 2'si Rusya'da ve 1'i de Abhazya'da yer alıyor. 

Kaynak: Tourism Today

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