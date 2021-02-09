TUI, Kovid-19 aşısıyla yaz tatili taleplerinin artmasını bekliyor

Merkezi Almanya'da bulunan dünyanın en büyük turizm şirketlerinden TUI Group, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan tatil taleplerinin aşılar ve hızlı test kampanyalarıyla artmasını bekliyor.

Merkezi Almanya'da bulunan dünyanın en büyük turizm şirketlerinden TUI Group, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan tatil taleplerinin aşılar ve hızlı test kampanyalarıyla artmasını bekliyor.

TUI Group'tan yapılan açıklamada, şirketin yaz tatili için 2,8 milyon rezervasyon aldığı, bunun 2019 yaz tatilindeki rezervasyonların yüzde 56'sına denk geldiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu rezervasyonların yarısından fazlasının İngiltere'den yapıldığı aktarılarak, bu yıl ortalama tatil fiyatlarının 2019 yaz tatiline göre yüzde 20 yüksek olduğu kaydedildi.

Bu yıl yaz sezonundan faydalanmak için aşılamanın önemine işaret edilen açıklamada, aşılar ve hızlı test kampanyalarının turizmdeki toparlanmayı hızlandıracağı vurgulandı.

Ocakta günlük rezervasyonların Aralık 2020'ye göre yüzde 70 fazla olduğu belirtilen açıklamada, tatil rezervasyonlarında yoğunluğun artmasının beklendiği bildirildi.

"İnsanlar seyahat etmek istiyor"

TUI Üst Yöneticisi (CEO) Fritz Joussen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "beklendiği gibi" müşterilerin yaz tatili rezervasyonlarını bu yıl normal zamana göre daha geç yapacağını belirterek, "Bununla birlikte talep güçlü kalmaya devam ediyor, insanlar seyahat etmek istiyor. Bu durum, yaz için yapılan çok sayıda rezervasyonda görülüyor." ifadelerini kullandı.

AB'deki tarihsel olarak yüksek tasarruf oranına işaret eden Joussen, bunun tatil harcamalarını destekleyeceğini kaydetti. Joussen, "Tatilciler ertelenmiş tatillerini yapmak istiyor ve bunun için daha fazla ödeme yapmaya hazırlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Ekim-Aralık 2019'da 3,85 milyar avro olan TUI Group'un gelirleri, salgının yayılmasını önlemek için uygulanan seyahat kısıtlamalarının etkisiyle geçen yılın aynı döneminde 468 milyon avroya geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş