TÜGVA, yetimlere bayramlıklarını dağıttı

HAKKARİ - Türkiye Gençlik Vakfı Şemdinli İlçe Temsilciliği, Kurban Bayramı öncesi yetimlere bayramlıklarını dağıttı.

Türkiye Gençlik Vakfı Şemdinli İlçe Temsilciliği, ilçe merkez ve köylerde bayram öncesi "Bu Bayram da Sen Giyinme, Bir Yetim Giyinsin" sloganıyla başlatmış olduğu kampanya ile şehit çocukları ve yetimlere giyim yardımında bulundu. TÜGVA'nın başlatmış olduğu kampanya kapsamında ilçe genelinde 100'e yakın yetim ve şehit çocuğuna içinde tişört ve pantolon olan hediye paketleri TÜGVA temsilcileri tarafından dağıtıldı. TÜGVA Şemdinli İlçe Temsilcisi Haşim Karadeniz, müftülükle beraber 'Bu Bayram da Sen Giyinme, Bir Yetim Giyinsin' projesi kapsamında çeşitli köylerde ve Şemdinli merkezde 100'e yakın yetim ve maddi durumu kötü olan çocuğa giyim yardımında bulunduklarını söyledi. Karadeniz, "Bize en büyük desteği veren Kaymakamımız Muhammed Fuat Türkman'a ve İlçe Müftümüz Osman Doğan'a teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan köy halkına ve teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Bu tür projelerimiz devam edecek" dedi.