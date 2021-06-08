TÜGVA Yaz Okulu 5 Temmuz'da başlayacak
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TÜGVA Yaz Okulu 5 Temmuz'da başlayacak

TÜGVA Yaz Okulu 5 Temmuz'da başlayacak
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından ortaokullu gençler için eğlenerek öğrenme hedefiyle yola çıkan geleneksel Yaz Okulu Projesi, bu yıl 5 haftalık programla gençlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından ortaokullu gençler için eğlenerek öğrenme hedefiyle yola çıkan geleneksel Yaz Okulu Projesi, bu yıl 5 haftalık programla gençlerle buluşmaya hazırlanıyor.

TÜGVA Samsun İl Temsilcisi Mustafa Demir, yaptığı açıklamada, "Bir Yaz Bin Gelecek" temasıyla TÜVGA Yaz Okulu'nun 5 Temmuz ile 13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceğini, kayıtların ise 5 Temmuz Pazartesi gününe kadar il temsilciliğinde ve tüm ilçe temsilciliklerinde kabul edileceğini aktardı.

Yaz okulu programına ilkokul 4'üncü sınıf mezunları ile ortaokul 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf ve mezunların katılabileceğini anlatan Demir, "Yaz okulu eğitimleri pandemi koşulları nedeniyle gerekli tüm önlemler alınarak seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze gerçekleştirilecek. Günlük 40'ar dakikalık 6 ders şeklinde programlanan yaz okulunda ortaokullu gençler, hem Kur'an-ı Kerim'i kendi seviyelerine uygun olarak belirlenen sınıflarda güzel okumayı öğrenecek hem de temel dini bilgiler dersi ile dinlerini daha iyi öğrenme fırsatı bulacak. Ayrıca gençler, siyer dersleri ile örnek Müslüman karakterini Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hayatından örneklerle öğrenebilecek." dedi.

Demir, yaz okulunda öğrencilerin kendileri için hazırlanan özel etkinlikler de olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ortaokullu öğrenciler kendileri için hazırlanan beğeni ve ilgilerine göre katılabilecekleri birbirinden eğlenceli birçok etkinliği de bu programda bulabilecek. Futbol, basketbol, voleybol, dart, badminton, mangala, satranç, geleneksel sporlar, çeşitli geziler gibi etkinliklerle eğlenceli bir yaz tatili geçirecekler. Yüzme, piknik, langırt, binicilik ve doğa kampı gibi çeşitli sürpriz aktivitelerle de yaz okulunda gençleri bekliyor. Ayrıca gençler yaz okulu boyunca düzenlenecek çeşitli yarışmalarda hediyeler kazanma şansı yakalayacak."

TÜGVA Yaz Okulu 5 Temmuz'da başlayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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