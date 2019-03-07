Tügva Yalova Temsilciliği Açıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Ekonomik sıkıntıları bir kenara bırakın, siyasi olarak dünya ciddi bir bilinmezin ortasında. Bu, aslında bizim için bir fırsat penceresinin olduğunu gösteriyor. 21'inci yüzyıla Türkiye'nin gençleri evelallah damgasını vuracaktır." dedi.

Vakfın Yalova Temsilciliğinin açılışında konuşan Erdoğan, TÜGVA'nın tanınırlığının kısa sürede arttığını söyledi.

Türkiye'nin dört bir tarafında ortaokuldan liseye, üniversiteye, çalışan gençliğe kadar ulaşılması gereken bütün gençlere ulaşmaya gayret gösterildiğini vurgulayan Erdoğan, "Yaz okullarıyla, kamplarıyla gençlerimizin tatillerini daha verimli, daha eğlenceli bir şekilde geçirmelerine imkan oluşturuyorlar ve yeni nesil gençlik vakfı dediğimiz anlayışla gençlerimizin kendi fikirlerini, projelerini hayata geçirmesi üzerine inşa edilmiş bir gençlik faaliyeti anlayışı ortaya koyuyorlar." diye konuştu.

Erdoğan, dünyadaki bütün ekonomik merkezlerin derdinin, gençleri daha tüketici hale getirmek olduğunu anlattı.

Gençleri, çocukları internette oyun üzerinden intihara sürükleyenler olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Şimdi yeni bir şey daha çıkmış. Bu sefer çocukları, gençleri bir bıçak bulup maalesef kendini yaralayan, kendine zarar vermeye teşvik eden işler. Bunları nasıl acaba şöyle elimizin tersiyle itip de gençlerimize ideallerle yoğrulmuş, kendi değerleriyle yoğrulan bir gelecek sunabiliriz, nasıl bunu oluşturabiliriz, anne ve babalar çocuklarını nasıl bu zararlı etkenlerden korurum diye ciddi bir arayış içindeler. Gençlerimizi, çocuklarımızı bunlardan koruyacak bütün değerler sistemine biz sahibiz." ifadelerini kullandı.

"Geçmişini ve değerlerini yeniden kuşanan bir Türkiye var"

Bilal Erdoğan, son 16 yılda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere yeniden öz güven aşıladığını dile getirdi.

Bu öz güven olmasa, 15 Temmuz 2016 gecesi bu milletin darbe girişimine "dur" diyemeyeceğini, tankların önüne yatamayacağını söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu ülke önceden de darbeler gördü, önceden de girişimleri yaşadı ama ilk defa bir millet tankların, topların, uçakların, helikopterlerin altında ölüme yürüdüyse, bu darbeyi savunmak için hayatını ortaya koyduysa, bu yeniden bir özgüven inşasının sonucu olduğunu için mümkün oldu. Bir liderin aynı şekilde hayatı pahasına mücadelesinin sonucunda bu böyle oldu. Şimdi bu millet bu öz güveni kazandıysa, kazanıyorsa, bu gençlik bu özgüveni kuşanıyorsa demek ki 21'inci yüzyılda artık Türkiye geçmişini reddeden, geçmişiyle bağlarını koparan değil, geçmişini ve değerlerini yeniden kuşanan bir Türkiye demektir."

Bu yüzyılın, dünyanın birçok çalkantısına sahne olduğunu belirten Erdoğan, "Bugün Türkiye'de sıkıntıların olduğunu iddia edenler biraz dünyanın geri kalanına baksınlar. Daha yeni OECD, bütün dünyanın büyüme tahminlerini düşürdü. Amerika'nın ticaret açığı son 10 yılın zirvesine çıkmış durumda. Ekonomik sıkıntıları bir kenara bırakın, siyasi olarak dünya ciddi bir bilinmezin ortasında. Bu aslında bizim için bir fırsat penceresinin olduğunu gösteriyor. 21'inci yüzyıla Türkiye'nin gençleri evelallah damgasını vuracaktır çünkü dünyada bu belirsizliklerin içinden insanlar sorularına cevap arıyor, bunalımlarına çare arıyor, çare kovalıyor. İşte TÜGVA'da bununla ilgili doğru referanslar var." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra Bilal Erdoğan, Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ve AK Parti'nin Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak ile temsilcilik binasının açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: AA