TÜGVA ve Uluslararası Demokratlar Birliği'nden Elazığlı çocuklara bayram hediyesi
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TÜGVA ve Uluslararası Demokratlar Birliği'nden Elazığlı çocuklara bayram hediyesi

TÜGVA ve Uluslararası Demokratlar Birliği'nden Elazığlı çocuklara bayram hediyesi
Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile UluslararasıDemokratlar Birliği (UID) tarafından Elazığ'da yaklaşık 500 çocuğa bayram hediyesi verildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile UluslararasıDemokratlar Birliği (UID) tarafından Elazığ'da yaklaşık 500 çocuğa bayram hediyesi verildi.

TÜGVA ve UID, "Avrupa'dan Türkiye'ye gönül köprüsü" sloganıyla Avrupa'daki 11 ülke 33 bölge ve Türkiye'de 33 ilde bayramlaşma etkinliği gerçekleştirdi.

Bu kapsamda yaklaşık 500 çocuğa, bayram tebrik kartı ve hediyeler dağıtıldı.

TÜGVA Elazığ İl Temsilcisi Mustafa Şerifoğulları, salgın sürecinde eski bayramlaşmalardan mahrum kalan çocuklara bayram sevinci yaşatarak, heyecanlarına ortak olmaya çalıştıklarını söyledi.

UİD Baden Bölge Başkanı Muhlis Alkan da bu proje ile çocuklara ulaşmanın önemine işaret etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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