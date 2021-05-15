- TÜGVA ve UID, Vanlı çocukları sevindirdi
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- TÜGVA ve UID, Vanlı çocukları sevindirdi

İhlas Haber Ajansı / ATİLLA İDİZ - Haberler | Yerel

- TÜGVA ve UID, Vanlı çocukları sevindirdi Türkiye Gençlik Vakfı ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Van'ın Gevaş ilçesinde çocuklara içinde bayram harçlığı olan tebrik kartları dağıttı.

- TÜGVA ve UID, Vanlı çocukları sevindirdi

VAN - Türkiye Gençlik Vakfı ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Van'ın Gevaş ilçesinde çocuklara içinde bayram harçlığı olan tebrik kartları dağıttı.

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan TÜGVA Gevaş Temsilcisi Hüseyin Abatay, Türkiye genelinde 30 il ile Almanya'daki 30 eyalet ortaklığında gerçekleşen proje kapsamında bayram harçlıklarının dağıtıldığını ifade ederek, "TÜGVA olarak ortaokul çağındaki öğrencilerimize ve aynı zamanda bir kısım ihtiyaç sahibi öğrencilerimize bayram harçlığı dağıtmaktayız. TÜGVA Gevaş İlçe Teşkilatı üyelerimle birlikte bayramda öğrencilerimizi gezerek hem bayramlarını kutladık hem de harçlıklarını takdim ettik. İlçe genelinde 20 öğrencimize ulaştık. Bu projemiz Van ve bütün ilçelerinde de yapılmaktadır. Ben bu anlamda TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu'na ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Harçlıklarını alan öğrenciler de, TÜGVA'da yer aldıklarından dolayı mutlu olduklarını belirterek, kendilerine harçlık gönderen TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu'na teşekkür ettiler.

- TÜGVA ve UID, Vanlı çocukları sevindirdi
- TÜGVA ve UID, Vanlı çocukları sevindirdi
- TÜGVA ve UID, Vanlı çocukları sevindirdi
- TÜGVA ve UID, Vanlı çocukları sevindirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ATİLLA İDİZ

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