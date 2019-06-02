TÜGVA üyeleri iftarda buluştu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, vatana ve millete hizmet edecek gençlerin yetişmesini amaçladıklarını söyledi.

TÜGVA üyeleri Beykoz'da düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Burada konuşan TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu, ülke genelinde 81 il ve 420 ilçede çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Bunun altyapısında samimiyet ve kardeşlik bilinci var. Böyle olduğu için de Türkiye'nin dört bir yanında kardeşlerimiz bu işin mücadelesini veriyorlar. TÜGVA olarak ortaokul, lise ve üniversiteli bütün kardeşlerimiz üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaz okulu sürecimiz var, bu yaz da bunu gerçekleştireceğiz. Geçen yıl sadece 25 bin ortaokullu gencimize bu çalışmalarımızı yürüttük. Bu sene Türkiye genelinde 100 bin ortaokul ve 100 bin liseli gencimizi rahle-i tedrisattan geçirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Seçimlere değinen Eminoğlu, "Önümüzde İstanbul özelinde 23 Haziran gibi bir viraj var. Bu çalışmalar bizim için önemli çalışmalar, bu seçimleri sıradan belediye seçimleri olarak değerlendirmiyoruz. Hepimizin çocukları buradan hizmet alıyorlar." ifadelerini kullandı.

Son dönemde TÜGVA'yı karalamak adına çalışmalar yapıldığını dile getiren Eminoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son süreçte bir karalama kampanyası yürütülmeye çalışılıyor. Biz bunları kesinlikle kabul etmiyoruz. Fakat sonuç ne olursa olsun bizler gençlerimizle çalışmaya devam edeceğiz. İşimiz zor, Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifi var. 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' diye buyuruyor. Biz bu hadisi merkeze alarak, bir gence daha nasıl ulaşabiliriz? Bir kardeşimizi daha nasıl kazanabiliriz? Bunun derdi içerisindeyiz. Vakfımızın kuruluş maksadı da budur. Amacımız, bu vatana ve millete hizmet edecek gençlerin yetişmesidir. Türkiye'nin sınırları kendi coğrafyası içerisinde değil, bugün ümmet coğrafyası dediğimiz coğrafya da bu sınırlara dahildir."

İftar yemeğine TÜGVA Beykoz İlçe Temsilcisi Ekrem Tuncer ve Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sağlam da katıldı.

Kaynak: AA