TÜGVA tırı sokakları gezip marşlar çaldı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ergene Şube Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırlanan tırdan müzik yayını yapıldı, marşlar çalındı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ergene Şube Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırlanan tırdan müzik yayını yapıldı, marşlar çalındı.

TÜGVA Ergene Şube Başkanı Recep Çakar, gazetecilere, pandemi nedeniyle halkın bu yıl meydanlarda toplanamadığını söyledi.

15 Temmuz ruhunu meydanlarda yeniden yaşatmak için çalışma yaptıklarını anlatan Çakar, şunları kaydetti:

"15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılında böyle bir organizasyon yaptık. Amacımız, pandemi dolayısıyla alanlara girerek bir araya gelemeyecek olan halkımıza, biz gitmek istedik. Onlarla 15 Temmuz ruhunu yaşatmak istiyoruz. Kardeşlerimizle birlikte, meydan meydan, sokak sokak dolaşıyor, halkımızla beraber 15 Temmuz ruhunu yaşıyor ve yaşatıyoruz."

Kaynak: AA