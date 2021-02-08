TÜGVA tarafından Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterildi
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TÜGVA tarafından Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterildi

08.02.2021 13:55 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:58
TÜGVA tarafından Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterildi

Türkiye Gençlik Vakfı Ankara Temsilciliği üyeleri, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi.

Türkiye Gençlik Vakfı Ankara Temsilciliği üyeleri, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi.

Vakıf üyeleri, öğle namazı öncesi Hacı Bayram Camii önünde bir araya geldi.

TÜGVA Ankara Temsilcisi Metehan Hacımustafaoğlu, yaptığı konuşmada, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

28 Şubat sürecinde ve sonrasında benzer saldırılara maruz kalındığını ifade eden Hacımustafaoğlu, şunları kaydetti:

"Biz Müslümanların kıblesi olan Kabe-i Muazzama'nın böylesine menfur bir sapkınlık alametiyle tahkir edilmesi imkan dahilinde değildir. Her fırsatta düşünce, fikir ve inanç özgürlüğünden bahseden güruh, bu hakaretin karşısında duran öğrencilere yönelik fişleme kampanyası başlatarak, cesaretin, saygının ve hoşgörünün sefaletini yaşamaktadır. Bu tahkir edici davranışın karşısında elif gibi dimdik duran kardeşlerimizin yanında olduğumuzu alenen ifade ederken, İslam'a ve Müslümanlara kin besleyen herkesin karşısında olduğumuzu da beyan ediyoruz."

Hacımustafaoğlu, eylemlerin terör örgütlerince milletin huzurunu bozmak için organize edildiğini değerlendirerek, "Sözde eylemlerde, çeşitli terör örgütleri ile ilişkili olan sözde öğrencilerin, ülke huzurunu kaçırmak, milli birlik ve beraberliği bozmak ve kaos ortamının fitilini ateşlemek adına vazifelendirildiklerine daha fazla kanıt gerekmemektedir. Haddi ve hududu aşan hakaretlere boyun eğmeyecek, inananların, inkar edenlerce fişlenmesine sessiz kalmayacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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