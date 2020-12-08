TÜGVA Şube Başkanı Genç, belediye hizmetlerini eleştirdi
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TÜGVA Şube Başkanı Genç, belediye hizmetlerini eleştirdi

08.12.2020 21:25 | Son Güncelleme: 08.12.2020 21:29
TÜGVA Şube Başkanı Genç, belediye hizmetlerini eleştirdi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şubesi Başkanı Mustafa Reşit Paşa Genç, belediyenin hizmet yapmadığını, aksine vatandaşların hizmet gördüğü ne varsa kapattıklarını söyledi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şubesi Başkanı Mustafa Reşit Paşa Genç, belediyenin hizmet yapmadığını, aksine vatandaşların hizmet gördüğü ne varsa kapattıklarını söyledi.

CHP'li Muratlı Belediyesini eleştiren TÜGVA Başkanı Murat Reşit Paşa Genç, "Mezbahamız vardı, yıktınız. Büz atölyemiz vardı, yıktınız. Tanzim Satış Noktamız vardı, kapattınız. Kreşimiz vardı yıktınız. Anaokulumuz vardı, yürütemediniz. Belediyemizin lojmanları vardı, yıktınız. 100. Yıl Caddesi'nde büyük çay bahçemiz vardı, yıktınız. İki pasaj dolusu dükkanımız vardı, yıktınız. Belediyemizin Kültür Merkezi binası vardı, yıktınız. Tarihi İnanlı Çeşmemiz vardı, verdiniz. Belediyenin yazlık-kışlık düğün salonları vardı, özelleştirdiniz. Çay bahçemiz vardı, özelleştirdiniz. Büyükşehir size havuz da yaptı, halı saha da yaptı. Yönetemediniz, hepsi harabeye döndü. O beğenmediğiniz iktidar, havuzun yanında size kocaman bir park yapıp, teslim etti. Şimdi gidin görün ki, o da harabeye döndü" dedi.

Her seçim dönemi verilen vaatlerin yerine getirilmediğine ifade eden Genç, "99'dan beri Kapalı Pazar Yeri, Kamyon ve Tır Garajı, Hayvan Pazar Yeri, Şehir İçi Kapalı Otopark, Gençlik Merkezi yapmayı söz verdiniz ama yapamadınız" diye eleştirdi.

Genç, dernekleri tarafından Muradiye Mahallesi 394 Ada, 239 parselde kayıtlı 1.109 metrekare arsa üzerinde yapılacak projeye ilçeye İcathane (Robotik Kodlama Yazılım Sınıfı), Kütüphane-Derslik ve Okçuluk faaliyeti alanı ile yazlık-kışlık oturma alanı olacak çay bahçesi kazandırılacaklarını ifade etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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