TÜGVA Sivas İl Başkanı Yılmazer Suşehri'nde

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sivas İl Başkanı Burhan Yılmazer, Suşehri ilçesini ziyaret etti.

İlçe Temsilcisi Adem Şahin ve yönetimi kurulu üyeleri ile bir araya gelen Yılmazer, TÜGVA'nın ilçede yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kültürel, sanatsal, sportif ve manevi bir gençlik yetiştirmenin gayreti içinde olduklarını belirten Yılmazer, "İlçe temsilcilerimiz güzel çalışmalara imza attı. Özellikle gençlerimize hayırlı bir yol çizmek amacıyla önderlik etmek için kurulan vakfımız, hedefleri doğrultusunda ilerlemektedir." dedi.

İl Başkanı Yılmazer'i ilçede ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade eden Şahin, kültürel, sanatsal, sportif ve manevi olarak ilçe gençliğinin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara