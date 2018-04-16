Tügva, Silvan'da Okul Onardı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Silvan Temsilciliği, Silvan'da okul onardı.

TÜGVA Silvan Temsilcisi Ebubekir Genel, yaptığı açıklamada, ilçenin kırsal mahallesi olan Çığyatağı İlkokulunun onarımını yaptıklarını belirtti.

Genel, "Çığyatağı İlkokulunun bakım onarım, boya ve tamiratını teşkilat üyelerimiz ile gerçekleştirdik. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.