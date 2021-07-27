TÜGVA projesiyle Edirne'ye gelen gençler Trakya Üniversitesinin ev sahipliğindeki buluşmaya katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TÜGVA projesiyle Edirne'ye gelen gençler Trakya Üniversitesinin ev sahipliğindeki buluşmaya katıldı

TÜGVA projesiyle Edirne'ye gelen gençler Trakya Üniversitesinin ev sahipliğindeki buluşmaya katıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen "Anadolu'dan Avrupa'ya Avrupa'dan Anadolu'ya Gençlik Değişimi" projesi ile Almanya, Fransa ve Anadolu'nun farklı illerinden gençler, Edirne'de bir araya geldi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen "Anadolu'dan Avrupa'ya Avrupa'dan Anadolu'ya Gençlik Değişimi" projesi ile Almanya, Fransa ve Anadolu'nun farklı illerinden gençler, Edirne'de bir araya geldi.

Edirne programı kapsamında Selimiye Camisi başta olmak üzere Sultan II. Bayezid Külliyesi, Trakya Üniversitesi Sağlık ve İmaret müzeleri ile tarihi yerleri ziyaret eden gençler, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmaya katıldı.

Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, gençleri üniversitede ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Tabakoğlu, geleceğin yeniden ihya ve inşasında büyük rol oynayacak gençlerin yetiştirilmesine yaptıkları hizmet ve katkılardan dolayı TÜGVA'ya teşekkür etti.

Edirne'nin Türk-İslam medeniyetini anlatan en güzel şehirlerden biri olduğunu anlatan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Karaağaç'a, Selimiye'ye, Eski Cami'ye, Sultan II. Bayezid Külliyesi'ne vardığınızda ecdadınızı daha yakından tanıyacak, asırlar boyunca süren medeniyet yürüyüşümüzü daha iyi anlayacaksınız. Onlar gibi büyük düşünecek, büyük hedefler peşinde koşacaksınız. 1829 ve 1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan Harbi ve ardından I. Dünya Savaşı ile Avrupa'dan ve hatta Anadolu'dan sökülmek, atılmak istenen bu millet, elhamdülillah yeniden ayağa kalktı ve büyük yürüyüşüne başladı. ve inşallah sizler de ecdadınızı daha yakından tanıdıkça 'bu yürüyüşte ben de varım' diyeceksiniz. Hepinizi canı gönülden selamlıyor, hoş geldiniz diyorum."

Tabakoğlu, Trakya Üniversitesinin güçlü eğitim kadrosu, geniş sosyal olanakları, Bologna sürecine uyumlu ve akredite olmuş akademik programları ile öğrencilere uluslararası standartlarda nitelikli eğitim imkanı sunduğunu belirterek, gençleri Trakya Üniversitesi öğrencisi olmaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Fazıl Küçük Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Alişan İrem Derici Demet Akalın
Spor Balotelli Arda Turan Fatih Terim Metin Oktay Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TÜGVA projesiyle Edirne'ye gelen gençler Trakya Üniversitesinin ev sahipliğindeki buluşmaya katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 14:24:37. #1.14#

title