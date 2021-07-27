TÜGVA projesiyle Edirne'ye gelen gençler Trakya Üniversitesinin ev sahipliğindeki buluşmaya katıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen "Anadolu'dan Avrupa'ya Avrupa'dan Anadolu'ya Gençlik Değişimi" projesi ile Almanya, Fransa ve Anadolu'nun farklı illerinden gençler, Edirne'de bir araya geldi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen "Anadolu'dan Avrupa'ya Avrupa'dan Anadolu'ya Gençlik Değişimi" projesi ile Almanya, Fransa ve Anadolu'nun farklı illerinden gençler, Edirne'de bir araya geldi.

Edirne programı kapsamında Selimiye Camisi başta olmak üzere Sultan II. Bayezid Külliyesi, Trakya Üniversitesi Sağlık ve İmaret müzeleri ile tarihi yerleri ziyaret eden gençler, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmaya katıldı.

Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, gençleri üniversitede ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Tabakoğlu, geleceğin yeniden ihya ve inşasında büyük rol oynayacak gençlerin yetiştirilmesine yaptıkları hizmet ve katkılardan dolayı TÜGVA'ya teşekkür etti.

Edirne'nin Türk-İslam medeniyetini anlatan en güzel şehirlerden biri olduğunu anlatan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Karaağaç'a, Selimiye'ye, Eski Cami'ye, Sultan II. Bayezid Külliyesi'ne vardığınızda ecdadınızı daha yakından tanıyacak, asırlar boyunca süren medeniyet yürüyüşümüzü daha iyi anlayacaksınız. Onlar gibi büyük düşünecek, büyük hedefler peşinde koşacaksınız. 1829 ve 1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan Harbi ve ardından I. Dünya Savaşı ile Avrupa'dan ve hatta Anadolu'dan sökülmek, atılmak istenen bu millet, elhamdülillah yeniden ayağa kalktı ve büyük yürüyüşüne başladı. ve inşallah sizler de ecdadınızı daha yakından tanıdıkça 'bu yürüyüşte ben de varım' diyeceksiniz. Hepinizi canı gönülden selamlıyor, hoş geldiniz diyorum."

Tabakoğlu, Trakya Üniversitesinin güçlü eğitim kadrosu, geniş sosyal olanakları, Bologna sürecine uyumlu ve akredite olmuş akademik programları ile öğrencilere uluslararası standartlarda nitelikli eğitim imkanı sunduğunu belirterek, gençleri Trakya Üniversitesi öğrencisi olmaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar