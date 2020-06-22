TÜGVA, online ders ve e-kamp ile gençlere yaz eğitimi verecek
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TÜGVA, online ders ve e-kamp ile gençlere yaz eğitimi verecek

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik her yıl gerçekleştirdikleri yaz okulu ve doğa kampı eğitimlerini bu sene online olarak sürdüreceklerini söyledi.

22.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:35

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik her yıl gerçekleştirdikleri yaz okulu ve doğa kampı eğitimlerini bu sene online olarak sürdüreceklerini söyledi.

Eminoğlu, TÜGVA'nın bu yıl ilk defa gerçekleştireceği Online Yaz Okuluna ilişkin, vakfın genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kurallara sıkı bir şekilde uyduklarını belirtti.

Gençlerle bu süreçte online ortamda görüşerek iletişim kurduklarını ifade eden Eminoğlu, "Her sene yaz aylarında ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen 6 haftalık eğitim, bu sene ilk defa online yaz okulu olarak yapılacak. Başvurular, 3 Temmuz'a kadar devam ediyor. Öğrenciler, alanında uzman kişilerden eğitim alacak. Bu dönemde, bu program ile çocuklarımızı önümüzdeki seneye hazırlamış olacağız." diye konuştu.

"E-kamp modelini başlatacağız"

Eminoğlu, lise öğrencilerine yönelik düzenlenen doğa kamplarının da online ortama taşındığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu sene e-kamp modelini başlatacağız. E-kamp sürecinde robotik alanda, kodlama alanında interaktif şekilde eğitimler verilecek. Kapımız tüm gençlere açık, 81 ilden başvuru yapılabiliyor. Ülkesini temsil eden, ülkesine katkı sunmak isteyen öğrenciler yetiştirmek istiyoruz."

Eminoğlu, eğitimin sonunda satranç takımı, çeşitli oyun takımları, çanta gibi hediyelerin öğrencilere kargo ile yollanacağını kaydetti.

TÜGVA, online ders ve e-kamp ile gençlere yaz eğitimi verecek

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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