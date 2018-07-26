Tügva'nın "Yaz Okulu Kapanış Şenliği" Yenikapı'da Yapıldı

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) "Yaz Okulu Kapanış Şenliği", Yenikapı'da yapıldı. İstanbul'daki 105 okulda gerçekleştirilen yaz okulu faaliyetlerine katılan ve başarılı bulunan öğrenciler sertifikalarını aldı.

TÜGVA, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul İl Milli Eüğitim Müdürlüğü tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe; Edirne Valisi Günay Özdemir, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, TÜGVA Başkanı İsmail Emanet ve çok sayıda TÜGVA üyesi öğrenci ve velisi katıldı.

"2-3 DİL BİLEN ÇOCUKLAR BAYRAMDA TELEFON ETMEKTEN ACİZ"

Etkinlikte konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, "Gençleri, çocuklar geleceğimiz. Anne babaların en fazla önem verdikleri, çocukları. Kendilerinden bile daha fazla önem verirler. Çocuklar da anne babaları sever. Bu yaşta sever, ama öyle olur ki gün gelir anne babalar bir ömür verdikleri bu çocukları, kendilerine yabancılaşır. Gün gelir, çok iyi eğitim verdikleri anne babaların ömür verdikleri o çocukları, 2-3 dil bilir belki ama, bayramda telefon etmekten acizdir. Gün gelir, dedelerinin, büyüklerinin mezarını unutur. Onun için gençlerimize verilen bu yaz okulundaki eğitim çok önemli diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İHMAL ETTİĞİMİZ GENÇLER BANKLARA ZARAR VERİYOR"

İBB Başkanı Uysal, "Bazı yerlerde görüyoruz: Ne güzel piknik alanlarında insanlar gelsin otursun diye oraya banklar, güzel şeyler yapmışız. Bazen üzülerek görüyoruz ki ihmal ettiğimiz bu gençlerin bir kısmı gidip onlara zarar veriyor. O zaman, suç o gençte mi diye sorguladığımız zaman, ondan önce kendimizde olduğunu düşünmemiz, kendimizi hesaba çekmemiz lazım" dedi.

"23 BİNE YAKIN GENCİMİZ YAZ OKULUNA KATILDI"

TÜGVA ile İBB'nin gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin bilgi veren Mevlüt Uysal, "Gençlerimiz, çocuklarımız 9 ay eğitim görüyor. Tatile giriyor. Tatil esnasında biz Büyükşehir olarak gençlerimizin gidebileceği yerler yapıyoruz. Aileler çocuklarını memleketine gönderemiyorsa, güvenle yaz okulu olarak aktivitelere katılacağı yerler arıyorlar. Biz o yerleri temin etsek bile bunun düzenli bir şekilde organizasyonu gerekiyor. Bu anlamda İBB, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜGVA ile ortaklaşa yaklaşık 105 okulumuzun bahçesinde bu çalışmayı yaptık. Bu kadar katılım olacağını beklemiyordum. Yaklaşık 23 bine yakın gencimiz, çocuğumuz yaz okuluna katıldı. Çok ciddi bir faaliyet oldu" diye konuştu.

"GENÇLERİN OKULDA ALAMAYACAĞI BİLGİLER DE VAR"

Uysal, "Gençlerimiz okulda eğitim alıyor ama okulda alamayacağı bilgiler de var. Okulda öğrenemeyeceği aktiviteler de var. Bu işin içerisinde İstanbul'da görmediği yerleri gezmek de var. Hem bilgi edinme hem vakit geçirme hem tatilini iyi geçirme anlamında iyi bir faaliyet oldu" dedi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: EĞİTİMLE İLGİLİ YÜKÜMÜZÜ ÜZERİMİZDEN ALDILAR

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ise TÜGVA'ya verilen desteğin artarak devam edeceği belirterek, "Sene boyunca, eğittim öğretim yılı boyunca çocuklarımızın akademik, sosyal ve manevi gelişimlerini sağlamak üzere Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Milli eğitim Müdürlüğü olarak elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Ancak eğitim öyle bir iştir ki sadece Milli Eğitim Bakanlığının tek başına üstesinden gelebileceği bir iş değildir" dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yelkenci, "Belediyelerin, kamu kurum ve kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının, bütün halkın hep beraber içinde yer alması gereken bir iştir. TÜGVA'nın yaptığı bu anlamda ayrıca değerli bir iştir. Eğitimle ilgili yükümüzü de üzerimizden aldığı için ayrıca çok değerli bir iş yaptıklarını da özellikle vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, dereceye giren öğrencilere sertifika ve hediye takdimiyle sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın konuşması

-Mevlüt Uysal ile röportaj

-İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci'nin konuşması

-Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan detaylar - İstanbul