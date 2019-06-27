TÜGVA'nın yaz kursları devam ediyor

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Trabzon temsilciliğince başlatılan yaz kursları devam ediyor.

TÜGVA Trabzon Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde bin 750 ortaokul öğrencisinin katılımıyla 12 Haziran'da başlayan ve 12 Ağustos'a kadar sürecek kurslarda temel dini eğitimler ve sosyal etkinlik programlarının ücretsiz verildiği belirtildi.

Açıklamada, Kur'an-ı Kerim, peygamberler tarihi, ezber, siyer, ilmihal ve adabı muaşeret gibi konuların yer aldığı kurslarda ayrıca, yüzme, buz pateni, lazer park, kütüphane ziyaretleri, spor, satranç, ebru ve hat etkinliklerinin de yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TÜGVA Trabzon Temsilcisi Osman Ergün, bir yandan karakter ve değerler eğitimini temel alan bir yaklaşımla öğrencilerin gönül dünyalarını zenginleştirerek bir yandan da sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetlerle gençleri hem dünyevi hem de uhrevi olarak geleceğe hazır hale getirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Milli ve manevi duygulara sahip bir gençliğe ihtiyaç olduğunu belirten Ergün, "Vakıf olarak bize düşen görevler arasında da ülkesini seven, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir nesil yetiştirmek var. Bu yaz okulu vesilesiyle gelecek dönemde projelendirilen kış okullarımız vesilesiyle ülkemizin geleceği olan genç kardeşlerimizin yetişmesine katkıda bulunmak için il ve ilçe teşkilatlarımızın gayreti ile çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA