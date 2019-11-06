TÜGVA'nın Tavşanlı Temsilciliği açıldı

06.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:32

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Bizim bağımsız gençlere ihtiyacımız var. Özgüvene sahip olan, bütün dünyaya dair planları olan. Bu dünyada zulüm duracak, biz bunun mücadelesini vereceğiz." dedi

Vakfın, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki temsilciliğinin açılışında konuşan Erdoğan, TÜGVA'nın 11-30 yaş arasındaki gençlere, yapmak istediklerini gerçekleştirebilecekleri güvenli ortamlar hazırlamaya çalıştığını söyledi.

Tavşanlı'da açılan vakıf binasına kitap okumak, ders çalışmak, oyun oynamak isteyenlerin gelebileceğini, burasının gençler için ikinci bir okul olacağını belirten Erdoğan, "Buraya gelenler, bu toprakları anlamlı kılan değerler neyse, bunları öğrenmiş olacak. Geleceğini kurarken, planlarken, 'büyüyünce ben ne yapmalıyım' derken, doğru insanlardan tavsiyeler almış olacak. Kendisine sadece Tavşanlı'yla, Kütahya'yla, Türkiye'yle mahdut olmayan hedefler koyabilecek, bütün dünyayı düşünecek." diye konuştu.

Erdoğan, gençlerin Mehmet Akif Ersoy'u, Necip Fazıl Kısakürek'i, Nuri Pakdil'i tanımalarının ve hayat hikayelerini öğrenmelerinin önemine değindi.

Gençlerin özgüvene sahip olması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizim bağımsız gençlere ihtiyacımız var. Özgüvene sahip olan, bütün dünyaya dair planları olan. Bu dünyada zulüm duracak, biz bunun mücadelesini vereceğiz. 'En uzak noktadaki, tüyü bitmemiş yetimin hakkı benden sorulur' diye kaygılanacağız. Çünkü artık dünya küçük. Şuradan çıkıyorsunuz, 10 saat sonra Japonya'dasınız, New York'tasınız. Dünya küçüldü. O zaman bizim ufkumuz sadece Kütahya'yla, sadece Türkiye'yle sınırlı olamaz."

Vakfın Genel Başkanı Enes Eminoğlu da Türkiye'nin 81 ilinde ve 420 ilçesinde teşkilatlanma çalışmalarını tamamladıklarını anlattı.

Törene, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Belediye Başkanı Mustafa Güler, daire amirleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA