TÜGVA'nın "Kitap Kahve" projesine Gençlik ve Spor Bakanlığından destek
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TÜGVA'nın "Kitap Kahve" projesine Gençlik ve Spor Bakanlığından destek

Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
TÜGVA'nın 'Kitap Kahve' projesine Gençlik ve Spor Bakanlığından destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından TÜGVA Bulancak İlçe Temsilciliği tarafından hazırlanan "Kitap Kahve" projesine destek sağlandığı bildirdi.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından TÜGVA Bulancak İlçe Temsilciliği tarafından hazırlanan "Kitap Kahve" projesine destek sağlandığı bildirdi.

TÜGVA İlçe Temsilcisi Ubeydullah Göktekin, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın "Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-1)" kapsamında destek sağlanan projenin 11 ay süreli olduğunu belirtti.

Projeyle 10-24 yaş arası en az 600 gence "kitap kahve" ile ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Göktekin, şöyle devam etti:

"Bulancak Kitap Kahve projesi, Bulancak ilçe merkezi ana girişinde iki kara yolu arasında bulunan, vakfımıza ait müstakil binamız bünyesinde yönetilecek ve uygulanacaktır. Gençlerin, ülkemizin değerli yazarlarının kitaplarını okuyarak, açılacak kurslarda eğitim görerek, alanında ihtisas sahibi kişilerle yapılacak söyleşilerle kendilerini geliştirme imkanı bulmalarına katkı sağlayacaktır."

Proje kapsamında çeşitli sportif etkinliklerin de gerçekleştirileceğini vurgulayan Göktekin, doğa gezileri de düzenleneceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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