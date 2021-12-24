TÜGVA'NIN CUMHURBAŞKANI'NA DESTEK AMAÇLI ASTIĞI PANKARTI HDP'Lİ BELEDİYE EKİPLERİ İNDİRDİ - Haberler
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TÜGVA'NIN CUMHURBAŞKANI'NA DESTEK AMAÇLI ASTIĞI PANKARTI HDP'Lİ BELEDİYE EKİPLERİ İNDİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Tügva'nın Cumhurbaşkanı'na destek amaçlı astığı pankartı, HDP'li Belediye ekipleri indirdi.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Tügva'nın Cumhurbaşkanı'na destek amaçlı astığı pankartı, HDP'li Belediye ekipleri indirdi.

Tügva Silopi ilçe temsilciliği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur dalgalanması için söylediği 'Kur dediğin bugün artar yarın düşer' sözlerinin yer aldığı pankartına HDP'li belediye izin vermemişti. Bunun üzerine çifte standart uygulandığı öne süren Tügva üyeleri pankartı izin almaksızın üst geçite 21 Aralık'ta asmışlardı. Belediye ekipleri pankartı izinsiz asıldığı gerekçesi ile indirdi. Yapılan uygulamaya tepki gösteren Tügva Silopi ilçe Temsilcisi Fırat Haşimoğlu, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın kur ile yaptığı açıklamada ne kadar haklı olduğunu görmüş olduk. Silopi Belediyesi diğer STK'lara tanıdığı hakkı maalesef bizlere tanımadı. Asmış olduğumuz pankartı indirmeleri de Sayın Cumhurbaşkanımıza ne kadar tahammül edemediklerinin göstergesidir. Silopi Belediyesi'nin çifte standardını kınıyorum' dedi.

TÜGVA'NIN CUMHURBAŞKANI'NA DESTEK AMAÇLI ASTIĞI PANKARTI HDP'Lİ BELEDİYE EKİPLERİ İNDİRDİ

TÜGVA'NIN CUMHURBAŞKANI'NA DESTEK AMAÇLI ASTIĞI PANKARTI HDP'Lİ BELEDİYE EKİPLERİ İNDİRDİ

TÜGVA'NIN CUMHURBAŞKANI'NA DESTEK AMAÇLI ASTIĞI PANKARTI HDP'Lİ BELEDİYE EKİPLERİ İNDİRDİ

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