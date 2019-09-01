TÜGVA'nın "Aksiyon Akademi" kampı, gençleri buluşturdu

01.09.2019 16:54

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) organize ettiği Aksiyon Akademi kampına Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 110 katılımcı, Tuzla Ömer Halisdemir Gençlik Kampında buluştu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Aksiyon Akademi kampı, kendi alanında deneyimli isimlerin gerçekleştirdiği konferanslarla Tuzla'da gerçekleştirildi.

Kendini din, ahlak, tarih, kültür ve siyaset başlıkları altında belirlenen temel konularda geliştirmek isteyen katılımcılara yönelik, yurt ve doğa ortamında bir haftalık kamp olarak tertip edilen seminerde, ders, kitap okuma ve stres atmaya yönelik sosyal aktivite programları organize edildi.

Alanında uzman akademisyen, bürokrat ve özel sektörden konuşmacı katılımcıların bulunduğu kamp TÜGVA tarafından, üniversite öğrencilerine yönelik, milli ve manevi değerlerin öğretilmesi, milli birlik ve beraberliğin yaşatılması ve kariyer hedefleri çizmede gençlere vizyon katıcı eğitimlerde bulunulması amacıyla düzenlendi.

Kampa tamamı üniversite öğrencisi olan katılımcıların yanı sıra eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Selim Cerrah, Yusuf Kaplan, eski ÖNDER Başkanı Halit Bekiroğlu ve Şevki Yılmaz başta olmak üzere birçok isim konuşmacı olarak katıldı.

Kaynak: AA