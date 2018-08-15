TÜGVA Mardin temsilciliği öğrencileri ödüllendirdi

MARDİN - Türkiye Gençlik Vakfı Mardin temsilciliği tarafından gerçekleştirilen bin 186 öğrencinin yaz kampı kapanışı Mardin Müftülüğünde düzenlenen törenle yapıldı. Törende 40 hadis ile ilgili resim yarışması, en çok kitap okuyan, satranç ve spor dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

TÜGVA Mardin Temsilciliği sağlıklı eğitimli ve ileri görüşlü bir nesil için gençlere yönelik düzenlemiş olduğu yaz kampını Mardin Müftülük binasındaki konferans salonunda ödül töreni ile sonlandırdı. Mardin ve ilçe teşkilatlarının katıldığı etkinliğe TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yüksel, TÜGVA Mardin Temsilcisi Mesut Çetin, Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Artuklu Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer, Ak Parti Artuklu İlçe Başkanı Murat Bayar, çok sayıda davetli ve öğrencinin katılımı ile gerçekleşti.

TÜGVA Mardin İl Temsilcisi Mesut Çetin'in ev sahipliği yaptığı etkinlikte öğrenciler ödül törenine aileleri ile beraber katılarak 'Kitap Kurdu' ve 'Çizimlerle Kırk Hadis' yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllerini protokol üyelerinden aldı.

Yaz kampında düzenlenen yarışmada TÜGVA Midyat ilçe temsilciliği üyesi ve Mehmetçik İlköğretim Okulu, Bünyamin Yavaş 40 hadis konusunda yaptığı resim yarışmasında anlatım ve ifadesi ile birinci oldu.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yüksel, Türkiye genelinde 52 bin öğrencinin yaz kamplarından faydalandığını kaydetti. Yüksel, "Bizim için bu az bir rakam. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde öğrencilerimizin çok fazla imkana ihtiyacı var. Biz de vakıf olarak elimizi her türlü taşın altına koyarak tüm gayretimizle gençlerimizin hizmetine vereceğiz. Bu yıl 600 oldu, geçen yıl 300, gelecek sene bin 500 öğrenciyle Mardin'de çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

TÜGVA Mardin İl Temsilcisi Mesut Çetin, bin 186 öğrencinin yaz kampında eğitim aldığını belirterek, "Programa katılan herkese teşekkür ediyorum. Biz 5 merkezde dört ilçede bin 186 öğrenciyle yaz kursumuzu tamamladık. Bugün ödül törenimiz yapıldı. En çok kitap okuyan 'Kitap kurdu' ve 'Çizimlerle kırk hadis' ödül törenini gerçekleştirdik. İnşallah gelecek yaz daha fazla öğrenciyle bu kursumuzu devam ettireceğiz" diye konuştu.

Programda TÜGVA Midyat İlçe Temsilciliği tarafından TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yüksel'e el işlemesi ay yıldızlı tablo hediye edilirken kampa katılan öğrencilere hediyeleri dağıtıldı.