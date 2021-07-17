TÜGVA Mardin Temsilciliği lise öğrencilerine yönelik "Kudüs dersleri" programı hazırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TÜGVA Mardin Temsilciliği lise öğrencilerine yönelik "Kudüs dersleri" programı hazırladı

TÜGVA Mardin Temsilciliği lise öğrencilerine yönelik 'Kudüs dersleri' programı hazırladı
Anadolu Ajansı / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Türkiye Gençlik Vakfı Mardin İl Temsilciliğince lise öğrencilerine yönelik "Kudüs dersleri" programı hazırlandı.

Türkiye Gençlik Vakfı Mardin İl Temsilciliğince lise öğrencilerine yönelik "Kudüs dersleri" programı hazırlandı.

TÜGVA Mardin İl Temsilcisi Muhyettin Ertaş, "Kudüs dersleri" programında Kudüs konusunda uzman isimler tarafından çevrim içi olarak eğitim verileceğini belirtti.

Lise öğrencilerine Kudüs konusunda hazırlamanın gençleri bilgilendirme ve bilinçlendirme açısından önemli olduğunu düşündüklerini ifade eden Ertaş, "Temel amacımız kanayan yaramız Kudüs'ün bizim için neden önemli olduğu ve yapılan haksızlıklar konusunda farkındalık oluşturmak." dedi.

Sunum atölyeleri ile gençlerin sunum becerilerini geliştirip Kudüs konusunda bulundukları illerde öğrendiklerini başkalarına aktarmalarını sağlayacaklarını dile getiren Ertaş, "Program sonunda yapacağımız sınavla bir kardeşimizi Kudüs'e göndermeyi planlıyoruz. Ayrıca bisiklet ve tablet ödüllerimiz de olacak. Programımız çevrim içi olacağından, programa Türkiye'nin her yerinden başvuru yapılabilir. Lise öğrencileri TÜGVA'nın sosyal medya hesapları üzerinden programa başvurabilirler." diye konuştu.

Ertaş, kayıtların 29 Temmuz'a kadar süreceğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Demir İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emre Altuğ Seda Sayan Fahriye Evcen Şahan Gökbakar
Spor Mustafa Er Erol Bulut Burak Elmas Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TÜGVA Mardin Temsilciliği lise öğrencilerine yönelik "Kudüs dersleri" programı hazırladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 14:24:41. #1.15#

title