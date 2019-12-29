TÜGVA Lise Gençliği ile Üniversite Gençliği buluştu

29.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:10

Batman Merkezde öğrenim gören lise öğrencileri Batman üniversitesini tanımak ve bilgi edinmek amacı ile üniversiteyi gezdiler.

Batman Üniversitesi Merkez kampüsünde buluşan öğrenciler kampüs kantininde çay eşliğinde muhabbet ettiler. Manevi duyguların zirveye ulaştığı buluşmada, Lise koordinatörü Muhammed KAÇMAZ: "Bu etkinlikteki amacımız; öğrencilerimizin gençlik inşası için üniversite tanıtımı yapıldı. Bu faydalı etkinlikte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz ve gençlere yönelik bu gibi etkinliklerimiz devam edecektir" dedi.

Kaynak: Bültenler