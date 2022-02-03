TÜGVA Kozan İlçe Temsilciliğinden Regaip Kandili dolayısıyla lokum ikramı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı ( Tügva ) Kozan İlçe Temsilciliği üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara lokum ikramında bulundu.

Tügva Kozan İlçe Temsilcisi Özgür Çoban yaptığı açıklamada, gönüllü gençlerle vatandaşların kandilini kutladıklarını söyledi.

Çoban, "Bundan sonra da kandillerde ve mübarek günlerde TÜGVA olarak sahalarda olacağız." dedi.