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TÜGVA Kırıkkale Temsilciliği 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
TÜGVA Kırıkkale Temsilciliği 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırıkkale Temsilciliği'ne Çağrı Parlak yeniden seçildi.

KIRIKKALE (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı ( Tügva ) Kırıkkale Temsilciliği'ne Çağrı Parlak yeniden seçildi.

Ak Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda yaptığı konuşmada, gençlerin özellikle "Z kuşağı" diye ciddi bir şekilde eleştirildiğini söyledi.

Gençliğin yetişirken bir atmosfer ve iklimden beslendiğini aktaran Can, "Biz, 'ben varım' diyen gençliğin daha önde olduğuna inanıyoruz. O gençliğin arasından çıkıp emperyalist güçlerin gözünün içerisine baka baka 'dünya 5'ten büyüktür' diyen bir gençliğin lideri var. Böyle bir liderimizin ikliminden, çevresinden, etkilerinden ve daha 'adil bir dünya mümkündür' tezinden etkilenmemiz lazım." diye konuştu.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında gençlere büyük görevler değiştiğini ifade ederek, genel kurulun hayırlı olması dileğinde bulundu.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Emrah Özgül de gençlerin milli ve manevi değerlerini, ilmi yönlerini geliştirmek ve onlara ulaşmakla mükellef olduklarını dile getirdi.

Şu anda 81 il ve 600 ilçede temsilci ve temsilciliklerinin bulunduğunu anlatan Özgül, 983 bin genç mensuplarının olduğunu belirtti.

Mevcut il temsilcisi Parlak'ın güven tazelediği kongreye, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı ve gençler katıldı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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Haber: TÜGVA Kırıkkale Temsilciliği 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı - Haberler
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