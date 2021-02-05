TÜGVA Kahta İlçe Teşkilatı Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

TÜGVA Kahta İlçe Teşkilatı Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi

05.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:14
TÜGVA Kahta İlçe Teşkilatı Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi

Türkiye Gençlik vakfı (TÜGVA) Kahta İlçe Teşkilatı üyeleri, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi.

Türkiye Gençlik vakfı (TÜGVA) Kahta İlçe Teşkilatı üyeleri, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi.

Cuma namazı çıkışı Zeynal Cami önünde toplanan teşkilat üyeleri adına açıklama yapan TÜGVA Kahta İlçe Temsilcisi Lütfi Başli, söz konusu eylemlerin amacının farklı olduğunu söyledi.

Kabe'nin Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu dile getiren Başli, "Sözde eylemlerde, çeşitli terör örgütleri ile ilişkili olan sözde öğrencilerin, ülke huzurunu kaçırmak, milli birlik ve beraberliği bozmak ve kaos ortamının fitilini ateşlemek adına vazifelendirildiklerine daha fazla kanıt gerekmemektedir. Haddi ve hududu aşan hakaretlere boyun eğmeyecek, inananların, inkar edenlerce fişlenmesine sessiz kalmayacağız." dedi.

Açıklamanın ardından grup dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Yıldız Tilbe Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Mesut Özil Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rusya Terör Antalya Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TÜGVA Kahta İlçe Teşkilatı Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 15:30:57. #1.16#
title