TÜGVA Kahta İlçe Teşkilatı Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi

Türkiye Gençlik vakfı (TÜGVA) Kahta İlçe Teşkilatı üyeleri, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi.

Cuma namazı çıkışı Zeynal Cami önünde toplanan teşkilat üyeleri adına açıklama yapan TÜGVA Kahta İlçe Temsilcisi Lütfi Başli, söz konusu eylemlerin amacının farklı olduğunu söyledi.

Kabe'nin Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu dile getiren Başli, "Sözde eylemlerde, çeşitli terör örgütleri ile ilişkili olan sözde öğrencilerin, ülke huzurunu kaçırmak, milli birlik ve beraberliği bozmak ve kaos ortamının fitilini ateşlemek adına vazifelendirildiklerine daha fazla kanıt gerekmemektedir. Haddi ve hududu aşan hakaretlere boyun eğmeyecek, inananların, inkar edenlerce fişlenmesine sessiz kalmayacağız." dedi.

Açıklamanın ardından grup dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya